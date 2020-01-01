المعمل الجنائي يعاين حريق «سوق توشكى» في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب داخل سوق توشكى بمنطقة حلوان الذي التهم العديد من المحلات، لفحص الخسائر والتلفيات.وانتقل رجال الحماية المدنية الى المكان، لمحاولة محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات.وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق مجموعة من الأكشاك في حلوان، وانتقلت سيارات الإطفاء، لمحاولة السيطرة عليه.