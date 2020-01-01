ضبط 92 مخالفة تموينية للمخابز والأسواق بالمنيا

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، بمحافظة المنيا إن الحملات التفتيشية والرقابية التي شنتها مديرية التموين بالتعاون مع الجهات الرقابية أسفرت عن تحرير 92 مخالفة تموينية من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق.وأوضح - في بيان - أنه تم ضبط 83 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن- خبز غير مطابق للمواصفات- تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم- عدم وجود ميزان- عدم وجود سجلات- قضايا أخرى متنوعة)، بالإضافة لتحرير 9 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (بيع زائد عن المقررات التموينية- وجود منتجات بدون تاريخ صلاحية- قضايا أخرى متنوعة).من ناحيته تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية التموين في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.شدد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات التموينية على كافة القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع، مشيراُ على ضرورة توفير كافة المواد الغذائية والتموينية وكافة الاحتياجات المواطنين من السلع الغذائية.