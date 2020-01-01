رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 92 مخالفة تموينية للمخابز والأسواق بالمنيا

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:30 م
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
المنيا ـ على حسين
طباعة
قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، بمحافظة المنيا إن الحملات التفتيشية والرقابية التي شنتها مديرية التموين بالتعاون مع الجهات الرقابية أسفرت عن تحرير 92 مخالفة تموينية من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق.

وأوضح - في بيان - أنه تم ضبط 83 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن- خبز غير مطابق للمواصفات- تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم- عدم وجود ميزان- عدم وجود سجلات- قضايا أخرى متنوعة)، بالإضافة لتحرير 9 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (بيع زائد عن المقررات التموينية- وجود منتجات بدون تاريخ صلاحية- قضايا أخرى متنوعة).

من ناحيته تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية التموين في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شدد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات التموينية على كافة القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع، مشيراُ على ضرورة توفير كافة المواد الغذائية والتموينية وكافة الاحتياجات المواطنين من السلع الغذائية.

موضوعات متعلقة

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

الباز: مصر الآن في حالة حرب صريحة وواضحة

«التموين»: الأهلى سجل لقب نادي القرن منذ 13 عامًا (صور)

السيسى: كل مواطن سيتقدم لطلب شقة «هياخدها»

الصور

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: «الجراج اللى مش هيشتغل هناخده»

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

حريق ضخم يلتهم سوق توشكى بحلوان (صور)

«رسالة مباشرة».. إغراق حاملة دبابات بصاروخ فى مناورة «حسم 2020» (فيديو)

إنفوجراف

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

image description

«بسنت» اسم جديد في قائمة فتيات «تيك توك» المتهمات بالفجور (إنفوجراف)

أيام زمان

كيف حاول يوسف إدريس احتراف التمثيل ثم اعتزله للأبد؟

سر لقب سامي العدل بـ«الخال»: حل أزمة الزعيم ومحمود عبدالعزيز

ما لا تعرفه عن الشعراوى.. والده أجبره على الزواج بعدما وجده مع فتاة

كواليس «باب الحديد».. يوسف شاهين يسرق دور قناوي من شكري سرحان بسبب 50 جنيهًا

نجم الساعة

66528 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

تطبيق يابانى لمساعدة الممرضات على تقليل الاتصال مع مرضى كورونا

مواعيد القطارات اليوم الأحد 12-7- 2020

زوجة ويل سميث تعترف بعلاقتها بمغنى راب

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
ماجد حبته
المخابرات التركية.. الألمانية سابقًا!
سيد أبو ليلة
سيد أبوليلة يكتب: هل من حقنا أن نعصي الله؟.. النبي آدم نموذجًا
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تطرح مسابقة «مكتسبات ثورة يوليو 1952»

المجموعة القصصية «فهل يأتي الربيع» على طاولة «ورشة الزيتون»

الإعلامية الإماراتية صفية الشحي بضيافة منصة الفن المعاصر

صدور ترجمة كتاب «مجتمعات السفن الشراعية» لمؤلفه آجيوس ديونيسيوس