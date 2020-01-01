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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

لحظة وصول السيسي إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية (فيديو)

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:59 ص
السيسي
السيسي
محمود عرفات
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وصل منذ قليل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية، والمرحلة الثالثة من إسكان الأسمرات.

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق.

كما يفتتح الرئيس السيسي أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث، كما صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. اضغط هنا

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