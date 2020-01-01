ليبيا تعيد فتح المساجد

أكد رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في ليبيا، الفريق عبدالرازق الناظوري، اليوم، أنه سيعلن رفع الحظر المفروض على أداء الصلوات الخمس وصلاة الجمعة بكافة المساجد.وأوضح الناظوري، خلال اجتماع اليوم للجنة، أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف ورئيس وزراء الحكومة عبدالله الثني، وذلك وفق قناة "ليبيا".وقال الناظوري، إن الإجراءات المتخذة لعودة الصلاة بالمساجد ستشمل إزالة السجاد وإغلاق دورات المياه، وإقامة الصلاة عقب رفع الأذان مباشرة، واصطحاب المصلين سجادات خاصة بهم، وارتداءهم الكمامات مع الحفاظ على التباعد بينهم.وشدد الناظوري، على ضرورة تطبيق التدابير الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها اللجنة الطبية الاستشارية من أجل فتح المساجد.