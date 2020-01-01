رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

قال أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إنه تم استقبال 22 عربة فى 24 يونيو الماضي، وتم استقبال الدفعة الثانية من صفقة الـ1300 عربة سكة حديد قادمة من روسيا.وأضاف رسلان، خلال تصريخات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه سيتم توريد 500 عربة سكة حديد مكيفة، طبقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواكبة تطوير السكة الحديد وهى تطوير عربات عادية مكيفة فى متناول إمكانيات الراكب‪.‬وأشار رسلان، إلى أن هناك 300 عربة من الدرجة الأولى والثانية الفاخرة بإجمالى 1300 عربة بقيمة مليار و16 مليون يورو، حيث تعتبر أكبر صفقة بالنسبة لتوريد عربات قطارات في تاريخ السكة الحديد فى مصر.