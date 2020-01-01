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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق كوبرى المشاة القديم بالمنيا لإعادة تأهيله وتطويره

السبت 11/يوليه/2020 - 03:43 م
كوبري المشاة
كوبري المشاة
المنيا ـ على حسين
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قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، إغلاق كوبري المشاة القديم الواقع بجوار كلية الهندسة، وذلك تمهيدًا للبدء في أعمال إعادة تطوير وتأهيل ورفع كفاءة الكوبري، حتى يكون صالحًا للاستخدام من جديد، ضمن أعمال الصيانة العاجلة له، وذلك لما يمثله من خطورة على المارة من المواطنين ومستخدمي هذا الكوبري، والذي يعد من الطرق الحيوية للعاملين بالأماكن والإدارات الحكومية وطلاب كلية الهندسة.

وكان المحافظ قد وجه بتشكيل لجنة لمعاينة الكوبري وتحديد مدى صلاحيته من عدمه، برئاسة العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، واتخاذ اللازم نحو إعادة تطوير وتأهيل الكوبري، حفاظًا على أرواح المواطنين، حيث قدمت اللجنة تقريرها بضرورة إغلاقه والبدء في تطويره وتأهيله.

يذكر أن هذا الكوبري يقع على الطريق الزراعي السريع مصر ـ أسوان ويربط شرق المنيا بغربها ويقع أمام كلية الهندسة وبالقرب من إدارة شرطة النجدة ويستغله أعداد كبيرة من المواطنين خاصة طلاب كلية الهندسة وسكان حي غرب المدينة، والذين اشتكوا من فترة طويلة من تهالك الكوبري وسوء حالته وتعرضه للانهيار.

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