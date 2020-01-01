الاستقالات تضرب حزب «العدالة والتنمية»

أعلن خمسة من قيادات من حزب العدالة والتنمية الحاكم في بالكسير شمال غرب تركيا، استقالتهم من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بشكل مفاجئ، وفقا لما نقلته صحيفة زمان التركية.ووفقا للصحيفة التركية فإن القيادات التي قدمت استقالتها تضم، رؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية في بلدات أيفاليك، وجوماتش، وبرهانية، وكاريسي، وإيفريندي التابعة لبلدية باليكسير.كان رئيس فرع حزب العدالة والتنمية في مدينة باليكسير، أكرم باشاران، قد قال في تغريدة له نشرها على تويتر، أنه عقد اجتماعًا مع رؤساء الحزب في البلدات التابعة له وأن رؤساء الحزب في بلدات أيفاليك، جوماتش، برهانية، كاريسي، إيفريندي التابعية لبلدية باليكسير، أخبرونا أنهم لن يتمكنوا من الاستمرار في مناصبهم بسبب مشكلات صحية وانشغالهم ولأسباب أخرى، وطلبوا منا الموافقة ونحن نتقدَّم لهم بالشكر، ونتمنى لهم النجاح في حياتهم التالية.