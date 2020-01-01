أبرز الأسماء.. تعديلات طارئة بالقائمة الوطنية للانتخابات

أكدت مصادر حزبية أن القائمة الوطنية للانتخابات شهدت خلال الساعات الماضية تغييرات من قبل بعض رؤساء الأحزاب، حيث استبدلوا بعض أسماء المرشحين الذين أرسلوا أسمائهم إلى ممثلي القائمة الموحدة التي يرعاها حزب مستقبل وطن.وقالت المصادر إن المرشحين سيقدمون على مدار يومي (السبت والأحد) أوراقهم للممثل القانوني للقائمة على أن يتقدم بها بعد ذلك إلى الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم.وكشفت المصادر عن أبرز الأسماء التي يتم تداولها كمرشحين محتملين ضمن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ، أبرزهم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن والدكتور محمد منظور والمهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس محمد المرشدي والدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد ومحمد حلاوة والدكتورة هند حنفي وعايدة نصيف دكتورة الفلسفة السياسية وفلسفة العصور الوسطى بجامعة القاهرة، والمهندس حازم الجندي وفريدة النقاش وسعيد ضيف الله وفريد زهران ومهندس أحمد حسين صبور وهالة كمال ومحمد عزمي ورأفت زكي سوس وحسن البحيري.وضمت القائمة طبقًا للأسماء المتداولة الدكتور محمود مصطفي والدكتور إيهاب وهبة وناجح جلال وعز جودة ومحمد عريبي وأحمد فؤاد والمهندس عبد الخالق عياد ووائل الأمير والعامري فاررق وزير الرياضة سابقا والمهندسة رانيا شريف بيومي ومحمود السيد وأحمد جلال أبوالدهب وأحمد صبري وعادل ناصر وصالح السويدي ومحمود منصور ومحمد رشاد عثمان ومحمود القط وعلي العجواني وصالح سلطان وطارق عبدالعزيز وأكمل فاروق ومحمد كمال موسى.كما شملت القائمة عبدالراضي عربي وأشرف عبدالونيس وحنا جرجس وأبوالنجا المحرزي وهاني العسال وطارق رسلان وحماد موسي ووائل طارق إسماعيل وأسامة عكاشة وعمر زايد والدكتور أحمد عبدالماجد ومحمد نور الدين وإيهاب أبو كيلة.