الباز يشكر «جامعة مصر» على دار عزل مصابي كورونا: مبادرة صادقة

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الشكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعد قرب افتتاح مشروع "دار العزل" لمواجهة فيروس كورونا.وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنتهي قريبا من مشروع "دار العزل" التابع لمستشفى الدكتور سعاد كفافي الجامعي لخدمة مصابي فيروس كورونا.وتابع: "أشكر جامعة مصر وخالد الطوخي، وتحية للجامعة على هذه المبادرة الصادقة".ويقام (دار العزل) بتوجيه وبدعم مباشر من خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لدعم الدولة والمجتمع من خلال المساهمة في علاج مصابي فيروس كورونا بدون تمييز، ومن المقرر أن يتم افتتاحه قريبا جدا، حيث يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة للتجهيزات الضرورية على أكمل وجه.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.