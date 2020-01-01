«قطاع الأعمال»: تشغيل أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة خلال 14 شهرًا

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الانتهاء من تشغيل أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة خلال 14 شهرا.وقال توفيق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان: إننا نعمل على تطوير قطاع الغزل والنسيج ليتناسب مع حجم التشغيل، مشيرا إلى أن حجم إنتاج مصر من القطن سنويًا يبلغ 2 مليون قنطار.وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن 17 مليار جنيه إجمالي أجور 32 شركة من شركات قطاع الأعمال سنويا، لافتا إلى أن خطة تطوير إنتاج الغزل والنسيح مرت بعدة مراحل، حيث بدأت في سبتمبر الماضي وستستمر لمدة 3 سنوات، حيث يتم تقوية الكيانات الإدارية التي ستضم 22 كيانا كبيرا.وأوضح أنه تم تشكيل لجان تضم استشاريين في مختلف التخصصات، وهي خطة متكاملة ستؤدي إلى تطوير تلك الصناعة، بالإضافة إلى تشكيل فريق تسويق عالمي للمنتجات المصرية.