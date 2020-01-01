رانيا محمود ياسين تسخر من الكورونا: «نفسى أسافر» (صورة)

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت رانيا محمود ياسين في الصورة من كواليس مسلسل "فلانتينو"، وعلقت على الصورة قائلة: "أيوه نفسي أسافر أغير جو أبو شكل الكورونا"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.يُذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "فالنتينو" أمام الزعيم عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.