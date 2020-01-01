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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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رانيا محمود ياسين تسخر من الكورونا: «نفسى أسافر» (صورة)

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:12 ص
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا محمود ياسين في الصورة من كواليس مسلسل "فلانتينو"، وعلقت على الصورة قائلة: "أيوه نفسي أسافر أغير جو أبو شكل الكورونا"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.

يُذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "فالنتينو" أمام الزعيم عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

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