مستشار بأكاديمية ناصر: مناورة «حسم 2020» رسالة ردع

قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن المناورات العسكرية التي تجريها مصر من أرقى أنواع التدريب من حيث الحجم والإمكانيات.وأشار الحلبي في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن مناورة "حسم 2020" وغيرها من المناورات المصرية شكل من أشكال التنويع القتالي للقوات للتدريب العملي على مواجهة أي عدائيات.وأضاف أن الهدف من التدريب أن نكون جاهزين لمواجهة أي شيء، معتبرًا أن مناورة 2020 هي استكمال لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنطقة العسكرية الغربية، حيث إن الرئيس وجه رسالة ردع طمأنت كل المصريين.وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن أي مناورة تقوم بها مصر تقدم رسالة ردع للأعداء وتطمئن الشعب المصري.