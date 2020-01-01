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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلطجية أردوغان فى سوريا يواصلون القتل والسرقة بالرقة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:45 ص
عناصر الفصائل الموالية
عناصر الفصائل الموالية لتركيا
سميرة إبراهيم
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنَّ عناصر الفصائل الموالية لتركيا قطعوا الطريق على مواطن من أهالي قرية الكنطري في ريف تل أبيض شمال الرقة، قبل أيام، وسلبوه أموالًا كانت بحوزته تقدر بـ4 ملايين ليرة سورية، ثم أطلقوا النار عليه، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة توفي إثرها بعد ساعات.

وأضرمت الفصائل الموالية لتركيا النيران في منازل المواطنين المهجرين في قريتي تل محمد وعنيق الهوى شرق مدينة رأس العين في ريف الحسكة.

ووفقًا للمرصد السوري، فإن الفصائل الموالية لتركيا سرقت محتويات المنازل وحرقتها، بعد أن وجهت لأصحابها «تهمة الانتماء لقسد».

ورصد المرصد السوري في 3 يوليو، مقتل 4 من الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في اشتباكات وسط الأحياء السكنية في مدينة رأس العين، بين فصيلي الحمزات والسلطان مراد.

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