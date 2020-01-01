عبدالدايم: أنشطة «الأعلى للثقافة» تثري الميدان الفكري في مصر

ثمّنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عودة أنشطة المجلس بعد فترة توقف بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقالت الوزيرة إن برنامج استئناف النشاط يضم مجموعة متنوعة من اللقاءات التى تثرى الميدان الفكرى والأدبي في مصر، مؤكدة ضرورة الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية التى أقرّتها الدولة حفاظًا على السلامة العامة.وشهدت وزيرة الثقافة انطلاق فعاليات المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي حيث حضرت جانبًا من أولى الندوات والتى أقيمت تحت عنوان "التنمر.. هل أصبح ظاهرة اجتماعية"؟الندوة أدارها الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وشارك فيها عدد من المتخصصين في مجالات علم النفس والاجتماع وهم الدكتور أحمد مجدي حجازي استاذ علم الاجتماع السياسي وعضو المجلس الأعلى للثقافة، الدكتورة منى الحديدي، أستاذ علم الاجتماع، وعضو لجنة الشباب بالمجلس، الدكتور أيمن عامر، أستاذ علم النفس وعضو لجنة علم النفس والتربية بالمجلس، والدكتورة نهلة إمام أستاذ العادات الشعبية بأكاديمية الفنون وعضو لجنة التراث الثقافي بالمجلس.