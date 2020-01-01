بطرس غالي: العالم صرف 11 تريليون دولار بسبب كورونا
الخميس 09/يوليه/2020 - 08:52 م
سناء إسماعيلطباعة
كشف الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، عن قيامه حاليا بصياغة السياسة الاقتصادية لاثنتين من الدول، واحدة في إفريقيا والأخرى في أمريكا الوسط، ولكن دواعي سرية تمنعه من الإفصاح عن اسميهما، لافتا إلى أن السياسة المالية المتبعة حاليا في العالم التي يقوم بصياغة سياستها هي ضخ أموال باستمرار في البنوك.
وأشار الدكتور يوسف بطرس غالي، في لقاء بالفيديو كونفرانس على قناة "القاهرة والناس"، ببرنامج "المصري أفندي"، مع الإعلامي محمد علي خير، إلى أن البطالة فى أمريكا التي تعد من أقوى الاقتصاديات وصلت لـ25%، بما يعادل 32 مليون عاطل، كما وصلت في أوروبا لـ15% بعد أن كانت 5% و6%، مؤكدا أن هناك تراجعا في الناتج المحلي، ومتوقع أن العالم سينكمش اقتصاديا بنسبة 4.8% في العالم.
وأفاد الدكتور يوسف بطرس غالي، بأنه حتى الآن تم صرف 11 تريليون دولار على مستوى العالم بسبب تداعيات كورونا، لافتا إلى أن العالم لا يتعاون فى أزمة كورونا لأن كل الأجهزة منهارة والترابط اختفى لأن كل العناصر التى تربط العالم ببعضها تعاني من آثار أزمة كورونا.
وأشار الدكتور يوسف بطرس غالي، في لقاء بالفيديو كونفرانس على قناة "القاهرة والناس"، ببرنامج "المصري أفندي"، مع الإعلامي محمد علي خير، إلى أن البطالة فى أمريكا التي تعد من أقوى الاقتصاديات وصلت لـ25%، بما يعادل 32 مليون عاطل، كما وصلت في أوروبا لـ15% بعد أن كانت 5% و6%، مؤكدا أن هناك تراجعا في الناتج المحلي، ومتوقع أن العالم سينكمش اقتصاديا بنسبة 4.8% في العالم.
وأفاد الدكتور يوسف بطرس غالي، بأنه حتى الآن تم صرف 11 تريليون دولار على مستوى العالم بسبب تداعيات كورونا، لافتا إلى أن العالم لا يتعاون فى أزمة كورونا لأن كل الأجهزة منهارة والترابط اختفى لأن كل العناصر التى تربط العالم ببعضها تعاني من آثار أزمة كورونا.