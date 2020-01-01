بطرس غالي: العالم صرف 11 تريليون دولار بسبب كورونا

كشف الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، عن قيامه حاليا بصياغة السياسة الاقتصادية لاثنتين من الدول، واحدة في إفريقيا والأخرى في أمريكا الوسط، ولكن دواعي سرية تمنعه من الإفصاح عن اسميهما، لافتا إلى أن السياسة المالية المتبعة حاليا في العالم التي يقوم بصياغة سياستها هي ضخ أموال باستمرار في البنوك.وأشار الدكتور يوسف بطرس غالي، في لقاء بالفيديو كونفرانس على قناة "القاهرة والناس"، ببرنامج "المصري أفندي"، مع الإعلامي محمد علي خير، إلى أن البطالة فى أمريكا التي تعد من أقوى الاقتصاديات وصلت لـ25%، بما يعادل 32 مليون عاطل، كما وصلت في أوروبا لـ15% بعد أن كانت 5% و6%، مؤكدا أن هناك تراجعا في الناتج المحلي، ومتوقع أن العالم سينكمش اقتصاديا بنسبة 4.8% في العالم.وأفاد الدكتور يوسف بطرس غالي، بأنه حتى الآن تم صرف 11 تريليون دولار على مستوى العالم بسبب تداعيات كورونا، لافتا إلى أن العالم لا يتعاون فى أزمة كورونا لأن كل الأجهزة منهارة والترابط اختفى لأن كل العناصر التى تربط العالم ببعضها تعاني من آثار أزمة كورونا.