رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التحالف العربي: الحوثيون تحكموا في الزوارق المفخخة عن بعد

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:55 م
الحوثيون
الحوثيون
محمد عمر
طباعة
أكد العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن، اليوم، أن جماعة الحوثي تتعمد استهداف خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، كما تتعمد استهداف المدنيين.

وقال المالكي في تصريحات له إن ميليشيات الحوثي تستخدم ميناء الحديدة؛ لتنفيذ عمليات إرهابية في البحر الأحمر.

ودمر التحالف العربي في وقت سابق اليوم زوارق بحرية مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي قبالة السواحل اليمنية لاستهداف حركة الملاحة البحرية.

وتعليقا على هذا الأمر أوضح العقيد المالكي أن الزوارق الحوثية كانت تتحكم بها الميليشيات عن بعد، كما أنها كانت مفخخة لاستهدف خطوط الملاحة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التعليم» تحسم جدل العام الدراسي الجديد

وفاة رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى بسيون المركزي إثر إصابته بكورونا

الإفراج عن 475 سجينًا

198 حالة إصابة بكورونا فى بورسعيد

الصور

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

الأكثر قراءة

«الخلافات مستمرة».. تفاصيل الاجتماع السابع حول سد النهضة

«التعليم» تحسم جدل العام الدراسي الجديد

شملت القضاء على مرتزقة.. القوات المسلحة تجري مناورات عسكرية بالمنطقة الغربية

تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر للعاملين بالدولة

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

تمنى لها أمنية ثم حققها لها.. حكاية يوسف وهبي و"زمردة"

أميرة مصطفى.. تزوجت نجم نجوم هوليوود.. وشاركت فى أفلام أمريكية

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

نجم الساعة

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تناول الفاكهة والخضروات يوميا يحمي من السكري

7 حيل سحرية للتحكم في آلام الركبة واضطرابات الظهر

4 نصائح لتقوية رئتيك في ظل انتشار كورونا

مسابقة فروسية فى صربيا تبرز سلالة الحصان العربى المصرى

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
105 آلاف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية العملية
مدحت بشاى
نصرة قوية وفرحة هنية
جلال حمام
الغنوشي (5).. علاقة غامضة مع الإرهابي خالد المشري
خالد عكاشة
أى رسائل إيرانية وراء اغتيال الهاشمى؟
المزيد

الثقافة

السبت.. «كورونا» في مناقشة مشروعات تخرج «الأكاديمية العربية»

ابتداءً من اليوم.. حفلات الأوبرا على شاشة التليفزيون المصرى

«10 دقائق و38 ثانية فى هذا العالم الغريب».. جديد شافاك

3.8 مليون يورو ميزانية ألمانيا للحفاظ على الأصول التراثية الثقافية