التحالف العربي: الحوثيون تحكموا في الزوارق المفخخة عن بعد

أكد العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن، اليوم، أن جماعة الحوثي تتعمد استهداف خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، كما تتعمد استهداف المدنيين.وقال المالكي في تصريحات له إن ميليشيات الحوثي تستخدم ميناء الحديدة؛ لتنفيذ عمليات إرهابية في البحر الأحمر.ودمر التحالف العربي في وقت سابق اليوم زوارق بحرية مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي قبالة السواحل اليمنية لاستهداف حركة الملاحة البحرية.وتعليقا على هذا الأمر أوضح العقيد المالكي أن الزوارق الحوثية كانت تتحكم بها الميليشيات عن بعد، كما أنها كانت مفخخة لاستهدف خطوط الملاحة.