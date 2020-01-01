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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«التحالف العربي» يدمر هدفين عسكريين للحوثي

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:23 ص
تدمير هدفين عسكريين
تدمير هدفين عسكريين للحوثي
أ.ش.أ
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أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الخميس، استهداف وتدمير هدفين عسكريين مشروعين يتبعان للمليشيا الحوثية جنوب ميناء (الصليف) شكلا تهديدا وشيكا على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية وتهديدا للأمن الإقليمي والدولي.

وقال المالكي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إن الهدفين المدمرين عبارة عن زورقين مفخخين مسيرين عن بعد على مسافة (6) كلم جنوب ميناء (الصليف) وعلى مسافة 215 مترا من الساحل تم تجهيزهما لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية وشيكة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، موضحا أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين بالعملية.

وأضاف أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وانتهاكا لنصوص اتفاق (ستوكهولم).

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع مثل هذه الأهداف العسكرية المشروعة التي تشكل تهديدا وشيكا وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، واستمرار دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتطبيق اتفاق (ستوكهولم) وإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل مستدام للأزمة اليمنية.

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