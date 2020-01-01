رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استكمال توسعة محور جمال عبدالناصر بالقاهرة الجديدة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:25 م
محور جمال عبدالناصر
محور جمال عبدالناصر
علا العلاف
طباعة
أعلن أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، استكمال أعمال تطوير محور جمال عبدالناصر الذى يعتبر أحد أهم الشرايين الحيوية بالمدينة كونه ينقل الحركة بين مدخل الدائري من ناحية جولف القطامية وحتى مدخل العاصمة الإدارية.

يعتبر محور جمال عبدالناصر بديل لشارع التسعين الجنوبي، حيث يتقاطع مع محاور رئيسية مهمة كمحور طلعت حرب ومحور محمد نجيب ومحور العبور وشارع التسعين الجنوبي ومحور محمد بن زايد.

وقال غنيم إن طول المحور يبلغ (11 كم) وأصبح بعرض (45م) بدلًا من (30م) قبل التوسعة، بإجمالى 5 حارات بكل اتجاه شاملة طريق الخدمة ومطابق للمواصفات القياسية بطبقة أسفلت نهائية بكامل الطريق شاملة أعمال التخطيط المرورى، واللافتات الإرشادية للمناطق السكنية والخدمية، وكذا اللافتات التحذيرية اللازمة بالمدينة.

أضاف رئيس الجهاز أن التطوير تضمن إلغاء تقاطعات مباشرة، نظرًا لخطورتها واستبدالها بـ «يوترن» لضمان السيولة المرورية، لافتًا إلى أن قطاع الطرق بالمدينة يشهد طفرة حقيقية سواء بالطرق الرئيسية أو الفرعية داخل الأحياء؛ بهدف التيسير على سكان المدينة.

وواصل: أن ذلك يأتي فى ضوء اهتمام قيادات هيئة المجتمعات وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بشبكات الطرق وتطويرها، لتتناسب مع الكثافات الموجودة حاليًا بالقاهرة الجديدة.

موضوعات متعلقة

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

الصحة: 75 وفاة و1025 إصابة جديدة بكورونا

9 قرارات جديدة للحكومة.. على رأسها تعديل مشروع قانون الإجراءات الضريبية

أستاذ مناعة يحدد موعد التحول العنيف لـ«كورونا»

الصور

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

الأكثر قراءة

توقف حركة الخط الأول لمترو الأنفاق بسبب انتحار سيدة

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

8 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب: عيار 24 بـ913.10 جنيه

إنفوجراف

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

image description

رحلة صفوت الشريف فى الكسب غير المشروع (إنفوجراف)

image description

انهيار قناة «مكملين».. تسريح عمالة وتخفيض مرتبات

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

أيام زمان

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

حفيدة جورج أبيض.. وقفت أمام كريستوفر لى وقال عنها مخرج أمريكى: "ستكون خليفة إليزابيث تايلور"

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

نجم الساعة

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أول رد من «تيك توك» على «تحدي الشنق»: المنصة للأكبر من 12 عامًا

مواعيد عمل مكاتب البريد 2020

أسباب وطرق علاج صوت الشخير

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقمك وسدادها بطريقة صحيحة

مقالات الرأي
خالد عكاشة
أى رسائل إيرانية وراء اغتيال الهاشمى؟
ماجد حبته
حدود حرية الإعلام الأجنبى
ماجد حبته
الوباء التركى ضرب لبنان
القس. رفعت فكرى
التسامح المرفوض
المزيد

الثقافة

جعفر العلاق يشارك في «كل يوم شاعر» عبر يوتيوب

اختيار رحاب عبدالخالق أمًّا مثالية لعام 2020 (صور)

محاولة إنقاذ.. كيف تواجه دور النشر تراجع المبيعات بسبب «كورونا»؟

«لا أرى فيه تكرارًا».. كيف رأى غسان كنفانى أشعار محمود درويش؟