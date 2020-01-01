استكمال توسعة محور جمال عبدالناصر بالقاهرة الجديدة

أعلن أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، استكمال أعمال تطوير محور جمال عبدالناصر الذى يعتبر أحد أهم الشرايين الحيوية بالمدينة كونه ينقل الحركة بين مدخل الدائري من ناحية جولف القطامية وحتى مدخل العاصمة الإدارية.يعتبر محور جمال عبدالناصر بديل لشارع التسعين الجنوبي، حيث يتقاطع مع محاور رئيسية مهمة كمحور طلعت حرب ومحور محمد نجيب ومحور العبور وشارع التسعين الجنوبي ومحور محمد بن زايد.وقال غنيم إن طول المحور يبلغ (11 كم) وأصبح بعرض (45م) بدلًا من (30م) قبل التوسعة، بإجمالى 5 حارات بكل اتجاه شاملة طريق الخدمة ومطابق للمواصفات القياسية بطبقة أسفلت نهائية بكامل الطريق شاملة أعمال التخطيط المرورى، واللافتات الإرشادية للمناطق السكنية والخدمية، وكذا اللافتات التحذيرية اللازمة بالمدينة.أضاف رئيس الجهاز أن التطوير تضمن إلغاء تقاطعات مباشرة، نظرًا لخطورتها واستبدالها بـ «يوترن» لضمان السيولة المرورية، لافتًا إلى أن قطاع الطرق بالمدينة يشهد طفرة حقيقية سواء بالطرق الرئيسية أو الفرعية داخل الأحياء؛ بهدف التيسير على سكان المدينة.وواصل: أن ذلك يأتي فى ضوء اهتمام قيادات هيئة المجتمعات وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بشبكات الطرق وتطويرها، لتتناسب مع الكثافات الموجودة حاليًا بالقاهرة الجديدة.