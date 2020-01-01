اليونان تطالب بدعم المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية

دعا وزير الخارجية اليوناني، الأربعاء، إلى دعم المبادرة المصرية وأي جهود تتوافق مع عملية برلين لتسوية الأزمة الليبية.وأكد وزير الخارجية اليونانية في كلمة له مساء اليوم، أن كل انتهاك لقرارات الشرعية الدولية من خلال إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا يعقد الأزمة ويهدد أمن المنطقة واستقرارها، وفق قناة "سكاي نيوز".وشدد وزير الخارجية اليوناني على أن أي حل سياسي للأزمة الليبية يجب أن يتم بعيدًا عن التدخلات الخارجية.ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خاصة بشأن ليبيا إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة للعملية السياسية وخروج القوات الأجنبية.