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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تطالب بدعم المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:20 م
وزير الخارجية اليوناني
وزير الخارجية اليوناني
محمد عمر
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دعا وزير الخارجية اليوناني، الأربعاء، إلى دعم المبادرة المصرية وأي جهود تتوافق مع عملية برلين لتسوية الأزمة الليبية.

وأكد وزير الخارجية اليونانية في كلمة له مساء اليوم، أن كل انتهاك لقرارات الشرعية الدولية من خلال إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا يعقد الأزمة ويهدد أمن المنطقة واستقرارها، وفق قناة "سكاي نيوز".

وشدد وزير الخارجية اليوناني على أن أي حل سياسي للأزمة الليبية يجب أن يتم بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خاصة بشأن ليبيا إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة للعملية السياسية وخروج القوات الأجنبية.

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