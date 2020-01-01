الأحد.. ربط الجزئين الشرقي والغربي من محور «باسم فكري» في قنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه سيتم الأحد المقبل، ربط الجزء الشرقي من محور الشهيد الرائد باسم فكري بالجزء الغربي، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب الكمر المعدني في منطقة الربط بوسط النيل، وسيتم صب طبقة الخرسانة المسلحة الأحد، تمهيدا لاستكمال أعمال الرصف والإنارة.جاء ذلك خلال تفقد الداودي معدلات تنفيذ المحور، يرافقه المهندس أحمد أبوالروس،، رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.وأوضح الداودي، في بيان، أن نسبة تنفيذ إجمالى الأعمال بالمحور بلغت 91%، فيما بلغت نسبة تنفيذ الكوبري الرئيسي على نهر النيل 96.5%.واستمع المحافظ من المهندس المسؤول إلى شرح تفصيلي حول خطة إنهاء الأعمال المتبقية، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ المحور مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة في الأعمال الإنشائية وأعمال الرصف.وأشاد الداودي بالتزام العاملين بالمشروع بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد محافظ قنا، أن المحور يمثل طفرة تنموية حقيقية على أرض المحافظة، حيث سيساهم في ربط مدن المحافظة ببعضها البعض وزيادة معدلات الأمان من خلال تقليل خطورة المعديات النيلية، كما سيخدم المشروعات الاستثمارية والحركة السياحية والتي توفر بدورها فرص عمل للشباب وتدفع عجلة التنمية بالمحافظة‪.الجدير بالذكر أن المحور تبلغ تكلفته حوالي 1.5 مليار جنيه، وطـوله 19 كيلومتر وعرض 21 مترا، بواقع 2 حارة مرورية بعرض 7.20 متر لكل منها، كما يضم 15 كوبريا و15 نفقا لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـترع والمصـارف، وسيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بالصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل، ويساهم في تسهيل الحركة المرورية.