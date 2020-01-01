باباجان: أردوغان عقلية مضادة للتكنولوجيا

وصف رئيس حزب الديمقراطية والمستقبل «ديفا» ووزير الاقتصاد التركي الأسبق، علي باباجان، إدارة وعقلية النظام التركي تحت حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ«العقلية المضادة للتكنولوجيا»، وذلك بسبب سعي أردوغان لغلق مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات الشباب التركي ضده في مؤتمر عُقد بتقنية الفيديو كونفرانس، وفقًا لما نشرته جريدة «جون بويو» التركية.تأتي تصريحات باباجان خلال افتتاح مقر جديد لحزبه عن طريق تقنية «الفيديو كونفرنس» في أنقرة، حيث قال باباجان إن «الثورة الرقمية والتكنولوجيا المصاحبة لها تتغير جذريًا، واعتقد أننا سنشهد في الأيام المقبلة ثورة تكنولوجية بدلًا من الثورة الصناعية».وتابع: «الشرط الأساسي لتطوير التكنولوجيا في تركيا هو صنع مناخ حر لتعبير الشباب عن آرائهم في هذا البلد، وحتى نوفر لهم مناخًا إبداعيًّا، لكن للأسف، عوضًا عن ذلك، توجد لدينا رقابة على التكنولوجيا وشروط مقيدة للحريات على مواقع التواصل الاجتماعي».واختتم باباجان: «إن سياسة تركيا الشائخة تضع ضوابط للشباب اليافع لاستخدام التكنولوجيا وتكون النتيجة اعتراض الشباب على هذا الحكم وازدياد معدل البطالة».