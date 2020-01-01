الخشت: نتيجة أبحاث «هندسة القاهرة» لم تعلن حتى الآن

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن نتيجة الأبحاث العلمية التي قدمها طلاب سنوات النقل بكلية الهندسة لم تعلن إلى الآن.وأكد "الخشت"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم التواصل مع إدارة الكلية واستعجالهم على إعلان نتيجة الأبحاث، حتى يتم التفرغ التام لامتحانات السنوات النهائية بالكلية.وكان الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أكد أنه تم نشر فيديوهات تعريفية للطلاب تتضمن كيفية إعداد المشروع البحثى بديلًا لامتحانات الفصل الدراسى الثانى، بالإضافة إلى العمل على نشر تعليمات مكتوبة محددة بطرق إعداد البحث والرسالة البحثية.وأوضح عميد هندسة القاهرة أن 90% من طلاب فرق النقل بالكلية قاموا بتقديم الأبحاث العلمية في موعدها، كما أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وأنه سيتم منح الطلاب الراسبين فرصة ثانية لتقديم الأبحاث فى شهر سبتمبر، مع السماح للمتخلفين، الذين تقدموا بأعذار، لتقديمها مرة أخرى، وذلك فى إطار المساواة بين جميع الطلاب.