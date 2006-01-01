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مصر

موقع الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:46 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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يقدم لكم «الدستور» رابط موقع الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي، حيث تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الأربعاء، صرف معاشات شهر يوليو لجميع البطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية ATM، بالزيادة السنوية 14%، علاوة على صرف الدفعة الأولى من العلاوات الخاصة.

موقع الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه لمعرفة الاستحقاق من عدمه يتم عمل استبيان إلكتروني للاستعلام عن الاستحقاق من خلال الرقم القومي أو الرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني ومن خلال هذا الاستعلام يعرف إذا كان مستحقا وقيمة المعاش وكيف يحصل عليها وتاريخ حصوله عليها.

وأهابت بالمواطنين الانتهاء من عملية الاستعلام قبل التوجه لمكتب التأمينات حفاظا على التباعد الاجتماعي في المقام الأول وحفاظا أيضا على تركيز الموظف ولضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

وأشارت إلى أن صاحب المعاش ليس بحاجة إلى أن يقدم طلبا أو يدفع مبلغا ماليا أو مصروفات لأنها خدمة مجانية بالكامل، وفقا لما أقره رئيس الجمهورية في أحقية أصحاب المعاشات للعلاوات.

لمعرفة الاستحقاق الضغط على الرابط الآتي.. من هنا

المستفيدون من العلاوات الخمسة 2020 والقيمة التي يستحقها المتقاعد:


- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو 2006 يحصل على علاوة واحدة فقط.

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو 2007 يحصل على علاوتين فقط بزيادة 50 جنيها.

- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2008 يحصل على 3 علاوات قيمتها 110 جنيهات.

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2009 يحصل على 4 علاوات قيمتها 130 جنيها.

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2010 يحصل على 5 علاوات بقيمة 150 جنيها.

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2011 يحصل على زيادة قدرها 160 جنيها.

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2012 يحصل على زيادة قدرها 160 جنيها.

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2013 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2014 و2015 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.

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