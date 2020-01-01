«النقد الدولي»: دول كثيرة تحتاج لإعادة هيكلة الديون بعد كورونا

قالت جيتا جوبيناث، كبير الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن دولا كثيرة تحتاج إلى إعادة هيكلة للديون في أعقاب جائحة فيروس كورونا العالمية وتداعياتها الاقتصادية.وأبلغت جوبيناث، خلال ندوة عبر الإنترنت استضافتها جامعة أوكسفورد، بأنه لا توجد أزمة ديون في الوقت الحالي، لكن ستكون هناك "حاجة ملحة بشكل أكبر إلى تخفيف أعباء ديون الدول الأكثر فقرا في هذا العالم" بالنظر إلى الجائحة.وأضافت أنه بالنظر إلى أن حوالي 40% من الدول المنخفضة الدخل تعاني بالفعل من ضائقة بشأن الديون أو تواجه خطرا مرتفعا لأن تصبح كذلك، فإنه مع تزايد العدد قد تكون هناك "حاجة إلى إعادة هيكلة الديون في دول كثيرة".