لليوم الثالث.. الطيران الإسرائيلى يخترق الأجواء اللبنانية

جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالى، خرق الأجواء اللبنانية.وأفادت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها اليوم الثلاثاء، بأن خمس طائرات حربية واستطلاع إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب والبحر مقابل بلدة الناقورة، وكذلك فوق مناطق جونيه المتن بيروت وضواحيها بعبدا وعاليه، وصولا إلى مختلف المناطق اللبنانية، قبل أن تعود جنوبا باتجاه الأراضي المحتلة، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام.وأضافت الوكالة أن قوة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي ترافقها دبابتان خرقت السياج التقني قبالة متنزهات الوزاني، وأثارت دخانا كثيفا وتقدمت إلى محيط مجرى النهر وقامت بعملية تفتيش في المنطقة.يذكر أن 6 طائرات إسرائيلية خرقت أمس الإثنين الأجواء اللبنانية.