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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:07 ص
الأرصاد
الأرصاد
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة، ورياح معتدلة تنشط أحيانًا، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مع وجود شبورة مائية صباحًا ورياح معتدلة، بينما يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد مع رياح معتدلة.

أما ليلًا، فيكون الطقس معتدلًا على الوجه البحري والقاهرة، ولطيفًا على السواحل الشمالية، ومعتدلًا على شمال وجنوب الصعيد، حيث تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، وفقًا للوصف الفني لخرائط الطقس.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 39 25
الإسكندرية 32 24
وادي النطرون 38 25
طنطا 38 25
شبين الكوم 39 25
دمنهور 32 23
بلطيم 31 24
مطروح 29 22
السلوم 31 21
سيوة 38 23
بورسعيد 32 25
دمياط 32 24
الزقازيق 39 25
المنصورة 39 24
الإسماعيلية 39 22
السويس 38 22
العريش 32 22
رفح 31 21
رأس سدر 38 25
نخل 37 18
نويبع 37 25
طابا 35 23
كاترين 32 18
الطور 35 26
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 38 29
مرسى علم 37 29
الفيوم 39 25
بني سويف 39 25
المنيا 40 25
أسيوط 39 24
سوهاج 40 25
قنا 40 26
الأقصر 41 27
أسوان 42 28
إدفو 41 27
أبوسمبل 42 27
الوادي الجديد 43 26
شلاتين 37 27
أبورماد 36 27
حلايب 35 28
رأس حدربه 34 28

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