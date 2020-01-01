الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة، ورياح معتدلة تنشط أحيانًا، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مع وجود شبورة مائية صباحًا ورياح معتدلة، بينما يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد مع رياح معتدلة.أما ليلًا، فيكون الطقس معتدلًا على الوجه البحري والقاهرة، ولطيفًا على السواحل الشمالية، ومعتدلًا على شمال وجنوب الصعيد، حيث تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، وفقًا للوصف الفني لخرائط الطقس.وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 39 25الإسكندرية 32 24وادي النطرون 38 25طنطا 38 25شبين الكوم 39 25دمنهور 32 23بلطيم 31 24مطروح 29 22السلوم 31 21سيوة 38 23بورسعيد 32 25دمياط 32 24الزقازيق 39 25المنصورة 39 24الإسماعيلية 39 22السويس 38 22العريش 32 22رفح 31 21رأس سدر 38 25نخل 37 18نويبع 37 25طابا 35 23كاترين 32 18الطور 35 26شرم الشيخ 38 29الغردقة 38 29مرسى علم 37 29الفيوم 39 25بني سويف 39 25المنيا 40 25أسيوط 39 24سوهاج 40 25قنا 40 26الأقصر 41 27أسوان 42 28إدفو 41 27أبوسمبل 42 27الوادي الجديد 43 26شلاتين 37 27أبورماد 36 27حلايب 35 28رأس حدربه 34 28