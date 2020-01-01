رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

الإفتاء: الموت ليس مناسبة للشماتة.. فاصمت واعتبر

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:32 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحلام عبدالرحمن
طباعة
أكدت دار الإفتاء المصرية أن تعليق بعض شباب السوشيال ميديا على مصائر العباد الذين انتقلوا إلى رحمة الله ليس من صفات المؤمنين، ولا من سمات ذوي الأخلاق الكريمة.

وكتبت الإفتاء عبر "فيسبوك": "يزيد الأمر بعدًا عن كل نبل وكل فضيلة أن تُشْتَمَّ في التعليق رائحة الشماتة وتمني العذاب لمن مات، فهذا الخُلق المذموم على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصًا على نجاة جميع الناس من النار، وليس الموت مناسبةً للشماتة ولا لتصفية الحسابات، بل هو مناسبة للعظة والاعتبار، فإن لم تُسعفْكَ مكارم الأخلاق على بذل الدعاء للميت والاستغفار له؛ فلتصمت ولتعتبر، ولتتفكر في ذنوبك وما اقترفته يداك وجناه لسانك، ولا تُعيِّن نفسك خازنًا على الجنة أو النار؛ فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء".
الإفتاء: الموت ليس مناسبة للشماتة.. فاصمت واعتبر
الإفتاء: الموت ليس مناسبة للشماتة.. فاصمت واعتبر

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فان دام ينعى رجاء الجداوى: ستظل فى ذاكرتى

«شوقى»: امتحانات الثانوية العامة ورقية العام المقبل لفئتين

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربى

تقرير وفاة رجاء الجداوي يكشف سبب وفاتها الحقيقي

الصور

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

image description

جنازة الفنانة القديرة رجاء الجداوي

image description

دفن رجاء الجداوي بمقابر الإمام الشافعي بحضور محدود لنجوم الفن (فيديو)

image description

مراكز الشباب تودع كورونا وتنبض بالحياة

الأكثر قراءة

قرار مهم لـ«التموين» بشأن المخابز

مستشار الرئيس: «موقف كورونا تحت السيطرة» (فيديو)

«الصحة» تسجل تراجعا قياسيا بإصابات كورونا.. أقل من 1000

النائب العام: 4 فتيات وطفلة تقدمن ببلاغات ضد أحمد بسام زكي

إنفوجراف

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية على الهاتف (إنفوجراف)

image description

دينا مراجيح من القبض عليها وحتى الإفراج (إنفو جراف)

أيام زمان

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

أغرب حكايات لاعبي كأس العالم.. أحدهم انضم لجيش هتلر

"حلال مادامت تعبر عن عاطفة صادقة.. وجربتها وأنا في الثامنة".. كيف رأى موسيقار الأجيال القبلة

كان يطوف الأماكن خلفها.. الراقصة هياتم عن مجنونها " مش عاوزة أحرجه"

نجم الساعة

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كاساتا وطيور النورس.. جمهور التواصل الاجتماعي يُعيد اكتشاف بورسعيد (صور)

عبدالله المحمود.. فنان يهرب من ضغوط الحياة إلى ابتكارات أعواد الكبريت

«مونزول».. أول امرأة تدير نهائي كأس أوكرانيا لكرة القدم

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

مقالات الرأي
ماجد حبته
أفورقى فى القاهرة.. لماذا الآن؟
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
مؤمن المحمدي
مش شغلكم
لواء.حمدى البطران
تنمية الصعيد
المزيد

الثقافة

«ثقافة الأردن» تكرم الطفل صاحب مبادرة تعليم الرسم على الأحجار

رئيس اتحاد الناشرين بالأردن: جائحة كورونا أنهكته

جدول أعمال ملتقى فلسطين الثالث للرواية العربية

وزير الثقافة العراقي يستعرض رؤية التخفيف من وطأة كورونا