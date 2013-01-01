آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم

في ما يأتي آخر المستجدات حول تفشي وباء كوفيد-19، من آخر حصيلة إصابات ووفيات الى أحدث التدابير وأبرز التطورات:أدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة 534 ألف شخص على الأقل حول العالم منذ أواخر ديسمبر، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس بناء على مصادر رسمية اليوم الاثنين.والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا من حيث عدد الوفيات (129،947) والإصابات (2،888،729).وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررًا من حيث عدد الوفيات هي البرازيل (64،867) والمملكة المتحدة (44،220) وإيطاليا (34،861) والمكسيك التي باتت تسجل أكثر من 30،639 وفاة.سجلت الهند إجمالي 697،413 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء، بينها 24 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.وباتت بذلك تسجل ثالث أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، من بينها 19،693 وفاة فقط.ولا يفترض أن تبلغ الهند ذروة تفشي الوباء إلا بعد بضعة أسابيع، وتشهد المدن الكبرى في الهند (بومباي، دلهي وشيناي) أكبر انتشار للعدوى في البلاد.سجلت أكثر من 40 ألف إصابة جديدة في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، علمًا أن البلاد تسجل منذ أسبوع تزايدًا قياسيًا في انتشار العدوى.في أريزونا، امتلأ أكثر من 90% من أسرة الإنعاش.وفرض حظر تجول جديد على شواطئ ميامي ولوس أنجلوس.ستعزل أستراليا ولاية فكتوريا عن بقية البلاد بعد ارتفاع كبير في عدد الإصابات في مدينة ملبورن، وخصوصًا في الأبنية المكتظة بالسكان.وبعد شهرين من رفع العزل في مدغشقر، وضعت العاصمة أنتاناناريفو قيد العزل من جديد.