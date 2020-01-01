الأنبا بولا يترأس القداس الإلهى بكنيسة البابا كيرلس دون حضور شعبى

يترأس الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الأحد 5 يوليو، صلوات القداس الإلهي، من كنيسة البابا كيرلس السادس بمبنى مطرانية طنطا بمحافظة الغربية، دون حضور شعبي.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل يوم 7 يونيو الماضي، وتستمر فعالياته على مدار 33 يومًا متتاليًا، وذلك عقب الاحتفال بعيد حلول الروح القدس، والذي يأتي عقب الخمسين المقدسة.