استقالة وزير تعليم البرازيل لتزوير سيرته الذاتية

قرر وزير التعليم البرازيلي، كارلوس ديكوتيلي، الاستقالة بعد أيام من تعيينه في منصبه، وذلك بسبب فضيحة تمثلت في تزوير سيرته الذاتية.وأفادت قناة "سي إن إن" البرازيلية أن ديكوتيلي ذكر في سيرته الذاتية أنه عمل أستاذًا لمدة 40 سنة في المؤسسة الجامعية الخاصة "getulio vargas foundation"، وهو ما نفته الجامعة.وأعلن الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الخميس الماضي، عن تعيين كارلوس ديكوتيلي وزيرًا للتعليم، بعد استقالة سلفه أبراهام وينتروب، في أعقاب سلسلة من الفضائح، شملت اتهامات نشر أخبار كاذبة، كما وصف وينتروب قضاة بالمحكمة العليا بأنهم "متشردون"، وكتب تعليقًا على تويتر، اعتبرته الصين عنصريًّا.