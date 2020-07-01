بومبيو: سنرد على هجمات الصين على حريات هونج كونج

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة "ستقف إلى جانب شعب هونج كونج" وسترد على "هجمات الصين على حرياته".و وحسبما أفادت صحيفة " نيويورك تايمز" قال بومبيو في بيان له، إن "قرار الحزب الشيوعي الصيني تطبيق تشريعاته القاسية للأمن القومي على هونج كونج يدمر الحكم الذاتي لها"، متهما الصين بانتهاك شروط الإعلان المشترك بشأن هونج كونج الموقع مع بريطانيا عام 1984.وأضاف أن "الولايات المتحدة ستستمر بالوقوف إلى جانب شعب هونج كونج المحب للحرية وسترد على هجمات بكين على حريات التعبير والصحافة والتجمع وعلى سيادة القانون"، مشيرا إلى أن تلك الحريات ساهمت في ازدهار هونغ كونغ حتى الآن.واعتبر بومبيو يوم 30 يونيو "يوما حزينا" بالنسبة لهونج كونج، بعد أن أقر مجلس نواب الشعب الصيني التشريع حول تطبيق قانون الأمن القومي الصيني في هونغ كونغ.وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على مسؤولين صينيين على صلة بما اعتبرته واشنطن "تآكلا" للحكم الذاتي في هونغ كونغ، كما أعلنت عن إلغاء الامتيازات التجارية لهذه المدينة ووقف تصدير المنتجات الدفاعية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج إليها.