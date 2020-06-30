ضبط مصنعي مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالساحل والسيدة زينب

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، من ضبط مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزنين بالساحل والسيدة زينب، وحرر محضر بالواقعة.تعود الواقعة بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ضبط صاحب محل مستحضرات تجميل بدائرة قسم شرطة الساحل، لإدارته المحل "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية "مجهولة المصدر" وبدون بيانات تفيد بلد المنشأ.وذلك بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المحل على (500 قفاز طبى- 300 كمامة طبية- 240 عبوة "شامبو") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.كما تم ضبط صاحب مخزن مستلزمات طبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.وذلك بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخزن على (5800 قطعة مستلزمات طبية "قسطرة، سرنجة، ماسك طبى" -50 عبوة محلول مطهر) جميعها "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها. وتم تحرير محاضر، وتولت النيابة التحقيق.