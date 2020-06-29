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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

داود أوغلو ساخرًا من أردوغان: خاصية التعليق مفتوحة لدي دائما

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:36 م
داود أوغلو
داود أوغلو
أبوزيد على
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علّق أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب المستقبل، في اجتماع اليوم الإثنين، بمقر الحزب على اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتقنية «فيديو كونفرانس» مع الشباب لمناقشة بعض القضايا.

وذكر موقع «تركيا الآن»، أن داود أوغلو انتقد أردوغان بسبب غلق خاصية التعليق على فيديو اجتماعه مع الشباب، مؤكدًا أن النظام الحاكم مؤقت، أما الشباب فدائمون للوطن.

فيما أشار داود أوغلو إلى أن التعليقات التي انهالت على أردوغان أثناء لقائه مع الشباب، تعني شيئًا واحدًا، وهو رفض الشباب بشكل قطعي للسلطة وما يحدث من قبلهم.

وتساءل داود أوغلو، في ضوء ذلك، قائلًا: "لماذا الشباب رافضون للنظام الحاكم؟"، وأجاب: "الشباب رافضون لهم بسبب سحقهم لأحلامهم، وعدم إعطائهم الحق في التعبير عن أفكارهم، حتى إن هذا الشباب الذي لا حول ولا قوة له ليس لديه عمل أو ما شابه".

ووجه داود أوغلو انتقاداته للنظام الحاكم برئاسة أردوغان، وقال: "أتظنون أنكم بضغطكم على خاصية "غلق التعليقات" ستجعلون الشباب يصمت، وستجعلون من لا يعجبهم أفكاركم يلتزمون الصمت أيضًا؟ أتظنون حقًا هذا؟".

كما طالب داود أوغلو الشباب بتحمل ما يمرون به من ضغوط نفسية بسبب قرارات الحكومة المتعلقة بإجراء الامتحانات على الرغم من تحذير الخبراء من ذروة كورونا، مؤكدًا لهم أن "الشباب دائم، أما السلطة فهي مؤقتة، أي ستزول وسترحل مع الوقت".

يذكر أن أردوغان قد تعرض لموقف مخجل أثناء عقده اجتماعًا مع مجموعة من الشباب عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فبينما كان يجيب على تساؤلات الشباب حول البطالة وغيرها من القضايا، انهالت التعليقات الرافضة له، قبل أن ينتبه القائمون على الأمر، ويلغون خاصية التعليقات.

ولفت الموقع إلى أن هذه الواقعة ما زالت حدث الساعة في تركيا، حيث نالت قدرًا كبير من السخرية والاستهزاء، وكان أحمد داود أوغلو قد علق على هذه الواقعة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا: "أجيب دائمًا على كل أسئلة الشباب، ومن لا يزالون صغارًا على الموقع الخاص بي".

وسخر من أردوغان، قائلًا: "علاوة على ذلك، فإن خاصية التعليق مفتوحة لدي دائمًا".

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