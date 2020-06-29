البرازيل تسجل 30 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 30476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، إضافة إلى 552 حالة وفاة.ويوجد بالبرازيل الآن مليون و344143 حالة إصابة مؤكدة و57622 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.