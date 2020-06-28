التحالف العربي يضبط سفينة تحمل أسلحة مهربة جنوب اليمن

ضبط التحالف العربي بقيادة السعودية، سفينة على متنها كميات كبيرة من الأسلحة المهربة، حسبما أفادت مصادر مطلعة لقناة روسيا اليوم منذ قليل.وقالت المصادر، إن قوات التحالف العربي ضبطت سفينة تجارية تحمل على متنها كميات كبيرة من الأسلحة المهربة قبالة سواحل الشحر شرق ميناء المكلا في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن.وأفادت المصادر بأن عملية ضبط السفينة تزامنت مع إجراءات أمنية مشددة وتحليق مكثف للطيران في سماء الشحر، مضيفة أن شحنة الأسلحة المهربة تم التحفظ عليها بالحوض المائي لميناء الشحر السمكي وسط إجراءات مشددة من قوات الأمن والنخبة الحضرمية ولم تتضح حتى الآن وجهتها.وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي، الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية للرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب مليشيات الحوثيين المدعومين من إيران.