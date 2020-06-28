«Website».. افتكاسة مدرسة خاصة لتحصيل مصروفات من أولياء الأمور

نشرت ولي أمر تدعى إنجي السيد استغاثة على جروب «مدارس خاصة لا ينصح بها»، قالت فيها إن أولادها بمدرسة خاصة وأجبرتهم الإدارة على دفع 500 جنيه مصروفات تسمى «ويب» للطالب الواحد، غير المصروفات الأساسية.وأضافت في شكواها: «دلوقتي إدارة المدرسة عايزه من كل طالب 500 جنيه Website وبتقول إنهم هيعملوا كده للأولاد كلهم وأنا معايا ٣ أولاد يعني أدفع عليهم 1500».وتابعت: «عاوزة أعرف بس في مدارس طبقت كده زينا والموقع ده لزمته إيه لو سمحتوا ومن المفروض الفلوس دي احنا اللي نتحملها ولا المدرسة».وعبر أولياء أمور عن غضبهم في الجروب، مؤكدين أن هذا الأمر افتكاسة جديدة لتحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور، مطالبين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوضيح الأمر ومعاقبة المدارس غير الملتزمة بتعليمات الوزارة.