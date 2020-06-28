رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انضمام مؤسس مركز الفيزياء بمدينة زويل للاتحاد الفلكي الدولي

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:01 م
الدكتور شعبان خليل
الدكتور شعبان خليل
إسراء جمال
طباعة
أعلن الاتحاد الفلكي الدولي عن اختيار الدكتور شعبان خليل، المدير والمؤسس لمركز الفيزياء الأساسية في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، للانضمام إلى الاتحاد الفلكي الدولي، بترشيح من اللجنة الوطنية للفلك والفضاء بأكاديمية البحث العلمي والذي يتم تقييمه من خلال لجان الاتحاد الدولي للفلك.

يعد الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) منظمة توحد المجتمعات الفلكية حول العالم، وهو أحد أعضاء المجلس الدولي للعلوم(ICSU)، فهو المنظمة المسؤولة عن تسمية النجوم والكواكب والكويكبات والأجسام والظواهر الفضائية الأخرى وقد تم تأسس الاتحاد في 28 يوليو عام 1919 في الجمعية التأسيسية للمجلس الدولي للبحوث " المجلس الدولي للعلوم" " والذي عقد في بروكسل، بلجيكا وذلك بهدف حماية علم الفلك وتطوير وحماية جميع الجوانب المتعلقة بعلم الفلك سواء الجوانب الخاصة بالبحث والتواصل والتنمية وذلك من خلال التعاون الدولي بين الأعضاء. ويتمثل أعضاء الاتحاد من فلكيون متخصصون قادمون من مختلف دول العالم يقومون بالأبحاث والتعليم حول ما يتعلق بعلم الفلك.

وينقسم الاتحاد إلى أقسام ولجان ومجموعات عمل والتي يتكون أعضاؤها من علماء الفلك ذوي الكفاءة من جميع أنحاء العالم، والذين ينشطون في مجال البحث والتعليم والتوعية في علم الفلك ،و يضم الاتحاد أعضاء من 107 دولة حول العالم حيث يضم أكثر من 14000 الف عضو وهذا بالإضافة إلى تعاونه مع العديد من المنظمات العلمية في جميع أنحاء العالم.

أووضح الدكتور شعبان خليل المدير المؤسس لمركز الفيزياء الأساسية في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، عن سعادته بهذا الترشيح الذي سيساهم في تمثيل مصر ومدينة زويل في كافة المحافل الدولية مما يسهم في رفع اسم مصر عالميا، كما أنه سيتيح التعاون مع مجاميع بحثية من مختلف دول العالم في مجالات عدة خاصة بأنشطة الاتحاد

يذكر أن البروفيسور شعبان خليل يعد من أبرز علماء فيزياء الطاقة العالمية في الشرق الأوسط، وهو المدير المؤسس لمركز الفيزياء الأساسية في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في مصر.

و في عام 1997، حصل البروفيسور خليل على دكتوراة الفلسفة Phd في علم التناظر الفائق، ثم حصل على زمالة فولبرايت من معهد بارتول للأبحاث في جامعة ديلاوير الولايات المتحدة الأمريكية. فى الفترة ما بين 1999 إلى 2004، شغل البروفيسور خليل العديد من المناصب البحثية، فهو حاصل على زمالة ما بعد الدكتوراه في قسم الفيزياء من عدة جامعات مثل جامعة مدريد، جامعة ساسكس ومعهد ظواهر فيزياء الجسيمات في جامعة دورهام.

وفي عام 2006 تم منح خليل دكتوراه العلوم D.Sc. من جامعة عين شمس تقديرا لجهوده العلمية بناء على توصية الجمعية الملكية بالمملكة المتحدة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن البروفيسور خليل حصل على منحة ليفرهولم ليصبح أستاذا زائرا في قسم الفيزياء في جامعة ساوثهامبتون منذ عام 2012 حتى الآن.

ونظرًا لأعمال خليل البحثية، فقد تم تكريمه من قبل العديد من المنظمات الأكاديمية والفخرية فقد حصل علي جائزة الدولة التشجيعية في الفيزياء في عام 2000، جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب في عام 2001، الجائزة الدولية لجامعة اسطنبول في العلوم في عام 2004، جائزة الدولة للتفوق في العلوم الأساسية في عام 2006، وجائزة "مصر الخير" للنشر العلمي عن فئة الأبحاث الأكثر مرجعية في عام 2010.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات

أشرف زكي عن رجاء الجداوي: «ادعوا لها.. ربنا قادر على كل شيء»

أشرف زكي يكشف لأول مرة تطورات حالته الصحية

حظر تحصيل أى رسوم بالمدارس الخاصة قبل أول سبتمبر

الصور

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

image description

المواطنون في الأسواق بالكمامات

image description

صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة

الأكثر قراءة

«شوية تحاليل».. تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

أشرف زكي عن رجاء الجداوي: «ادعوا لها.. ربنا قادر على كل شيء»

«التعليم» تحقق فى سؤال بـ«الديناميكا» بلا إجابة فى البدائل

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات

المشاهد المنسية (7).. أحمد زكي يعترف بأسباب طلاق هالة فؤاد: «أنا زوج أناني»

حوادث قتل غيرت التاريخ العربي.. أغلبها وقع يوم الجمعة

نجم الساعة

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 28-6-2020

جامعة برينستون تعتزم إزالة الرئيس ويلسون عن إحدى كلياتها

أولى علامات مرض السكري

مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار

مقالات الرأي
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
المزيد

الثقافة

نادي القراء بالشارقة يستضيف مبدع سلسلة روايات «نيك هيلر»

عيد عبدالحليم: الوسائط الرقمية وسيلة لنشر الآداب والفنون

8 توصيات في الاجتماع الافتراضي لمدراء معارض الكتاب العربية

روائع للنشر تصدر شرح «الشيخ الدردير على قصة المعراج المنير»