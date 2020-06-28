انضمام مؤسس مركز الفيزياء بمدينة زويل للاتحاد الفلكي الدولي

أعلن الاتحاد الفلكي الدولي عن اختيار الدكتور شعبان خليل، المدير والمؤسس لمركز الفيزياء الأساسية في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، للانضمام إلى الاتحاد الفلكي الدولي، بترشيح من اللجنة الوطنية للفلك والفضاء بأكاديمية البحث العلمي والذي يتم تقييمه من خلال لجان الاتحاد الدولي للفلك.يعد الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) منظمة توحد المجتمعات الفلكية حول العالم، وهو أحد أعضاء المجلس الدولي للعلوم(ICSU)، فهو المنظمة المسؤولة عن تسمية النجوم والكواكب والكويكبات والأجسام والظواهر الفضائية الأخرى وقد تم تأسس الاتحاد في 28 يوليو عام 1919 في الجمعية التأسيسية للمجلس الدولي للبحوث " المجلس الدولي للعلوم" " والذي عقد في بروكسل، بلجيكا وذلك بهدف حماية علم الفلك وتطوير وحماية جميع الجوانب المتعلقة بعلم الفلك سواء الجوانب الخاصة بالبحث والتواصل والتنمية وذلك من خلال التعاون الدولي بين الأعضاء. ويتمثل أعضاء الاتحاد من فلكيون متخصصون قادمون من مختلف دول العالم يقومون بالأبحاث والتعليم حول ما يتعلق بعلم الفلك.وينقسم الاتحاد إلى أقسام ولجان ومجموعات عمل والتي يتكون أعضاؤها من علماء الفلك ذوي الكفاءة من جميع أنحاء العالم، والذين ينشطون في مجال البحث والتعليم والتوعية في علم الفلك ،و يضم الاتحاد أعضاء من 107 دولة حول العالم حيث يضم أكثر من 14000 الف عضو وهذا بالإضافة إلى تعاونه مع العديد من المنظمات العلمية في جميع أنحاء العالم.أووضح الدكتور شعبان خليل المدير المؤسس لمركز الفيزياء الأساسية في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، عن سعادته بهذا الترشيح الذي سيساهم في تمثيل مصر ومدينة زويل في كافة المحافل الدولية مما يسهم في رفع اسم مصر عالميا، كما أنه سيتيح التعاون مع مجاميع بحثية من مختلف دول العالم في مجالات عدة خاصة بأنشطة الاتحاديذكر أن البروفيسور شعبان خليل يعد من أبرز علماء فيزياء الطاقة العالمية في الشرق الأوسط، وهو المدير المؤسس لمركز الفيزياء الأساسية في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في مصر.و في عام 1997، حصل البروفيسور خليل على دكتوراة الفلسفة Phd في علم التناظر الفائق، ثم حصل على زمالة فولبرايت من معهد بارتول للأبحاث في جامعة ديلاوير الولايات المتحدة الأمريكية. فى الفترة ما بين 1999 إلى 2004، شغل البروفيسور خليل العديد من المناصب البحثية، فهو حاصل على زمالة ما بعد الدكتوراه في قسم الفيزياء من عدة جامعات مثل جامعة مدريد، جامعة ساسكس ومعهد ظواهر فيزياء الجسيمات في جامعة دورهام.وفي عام 2006 تم منح خليل دكتوراه العلوم D.Sc. من جامعة عين شمس تقديرا لجهوده العلمية بناء على توصية الجمعية الملكية بالمملكة المتحدة.وبالإضافة إلى ذلك، فإن البروفيسور خليل حصل على منحة ليفرهولم ليصبح أستاذا زائرا في قسم الفيزياء في جامعة ساوثهامبتون منذ عام 2012 حتى الآن.ونظرًا لأعمال خليل البحثية، فقد تم تكريمه من قبل العديد من المنظمات الأكاديمية والفخرية فقد حصل علي جائزة الدولة التشجيعية في الفيزياء في عام 2000، جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب في عام 2001، الجائزة الدولية لجامعة اسطنبول في العلوم في عام 2004، جائزة الدولة للتفوق في العلوم الأساسية في عام 2006، وجائزة "مصر الخير" للنشر العلمي عن فئة الأبحاث الأكثر مرجعية في عام 2010.