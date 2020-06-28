«القصبي» يهنئ الرئيس والشعب بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو

هنأ رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادي القصبى، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصري القوات المسلحة ووزارة الداخلية بمناسبة الذكرى السابعة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.وقال القصبي، فى بيان له منذ قليل أن ثورة ٣٠ يونيو أسست عليها مصر الجديدة والتى أصبحت الآن بفضل قيادتها الحكيمة رقم صعب إقليميا وتصنف بين الكبار ولاعب أساسى بالمنطقة وقوة لايستهان بها وعلاقات دولية ترجح كفتها فى قضايا الأمن القومى وقادرة على مواجهة التحديات التى تحاك بمصر من جميع الجهات موضحا أن ثورة ٣٠ يونيو جاءت لتعظيم مكونات الشعب المصرى والتأكيد على أنه صاحب السيادة والقرار.وأوضح زعيم الأغلبية أن ثورة الشعب المصري التى ساندتها القوات المسلحة العظيمة جاءت لتصحيح المسار وجنبت البلاد الدخول فى نفق مظلم من صراعات طائفية وحرب أهلية، وخلصتها من سرطان بدأ ينخر فى جسدها، وأراد به السوء والضعف والوهن لأجل مخططات وأجندات خارجية مضيفا أن ثورة 30 يونيو تؤكد عظمة الشعب المصري الذى توحد فأذهل العالم وأحبط مخططات أعداء الإنسانية، مؤكدا أن الشعب المصري هو صاحب السيادة والإرادة، وهو الشعب الذى يملك أسباب التغيير.وأكد أن الشعب المصري الذى استطاع أن يستعيد مصر ويذهل العالم باتحاده قادر أن على دعم الإنتاج والاستثمار لتحقيق نهضة اقتصادية تنعكس على المواطن بالخير والرخاء والنماء.