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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

في ثالث امتحانات الثانوية العامة.. تواجد أمني مكثف وغياب الأهالي

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:54 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
إيمان عامر
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لأول مرة منذ بداية امتحانات الثانوية العامة في ظل انتشار فيروس كورونا ومع إعلان الحكومة المصرية إلغاء فرض الحظر وعودة الحياة لطبيعتها غاب أولياء الأمور عن لجان أبنائهم.

وبدأت أعداد من طلبة الثانوية العامة شعبة علمي رياضة اليوم، بالتوافد على لجان مدرسة المستقبل وأحمد زويل والمنيرة بإمبابة، لأداء الامتحان دون تزاحم أو تكدس؛ حيث حرص البعض من الطلبة على إجراء بعض المراجعات النهائية تحسبا للمادة التي وصفها البعض بالصعبة وحرص على المراجعة، بينما عبر آخرون عن اطمئنانهم للمادة وتفاؤلهم بسهولة الامتحان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، استمرار تطبيق كافة الإجراءات الصحية للوقاية من كورونا داخل لجان الامتحانات، على رأسها تعقيم اللجان باستمرار، إَضافة إلى تسليم الطلاب كمامات، مشددة على أن ضوابط حماية الطلاب لن تقل حتى انتهاء الامتحانات.

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، وأدوا يوم الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى).

ويُمتحن الطلاب اليوم الأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة

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