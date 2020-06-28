لليوم الثاني.. تكثيفات أمنية أمام لجنة الشهيد البدراوي بسمنود

التزم أولياء أمور طلاب الثانوية العامة لليوم الثاني على التوالي (ثالث أيام الامتحانات) بقرارات وزارة التربية والتعليم في منع التواجد أمام اللجان، وسط تكثيف قوات الشرطة من تواجدها لمنع تكرار التجمهر الذي تسبب فيه أولياء الأمور في اليوم الأول من الامتحانات.وبدأ توافد الطلاب على لجنة مدرسة الشهيد محمود البدراوي بمدينة سمنود في محافظة الغربية، من الثامنة صباحًا لإجراء التفتيش والتعقيم لهم قبل دخول اللجنة لأداء امتحان الديناميكا لشعبة العلوم الرياضية في اليوم الثالث للامتحانات.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، وأدوا يوم الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى).ويُمتحن الطلاب اليوم الأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.