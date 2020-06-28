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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«في صندوق واحد».. وصول بوكليت الديناميكا لمدرسة الفريق عبد المنعم واصل

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:18 ص
وصول بوكليت الديناميكا
وصول بوكليت الديناميكا
دعاء راجح
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وصلت أوراق الأسئلة والإجابة لامتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" في صندوق واحد إلى مدرسة الفريق عبد المنعم واصل الثانوية بنات في منطقة كفر العلو التابعة لمدينة حلوان في محافظة القاهرة، وسط تأمينات مشددة من قوات الشرطة.

ويؤدى طلاب شعبة عملي رياضيات في الثانوية العامة، اليوم الأحد امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا".

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، وأدوا يوم الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى).

ويُمتحن الطلاب اليوم الأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.
وصول بوكليت الديناميكا
وصول بوكليت الديناميكا
وصول بوكليت الديناميكا
وصول بوكليت الديناميكا

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