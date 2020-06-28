انضمام زعيم الزاوية التجانية الكبرى ببوركينا فاسو للاتحاد العالمى للصوفية

أعلن الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، انضمام فضيلة الشيخ الدكتور عمر إبراهيم كبوري، سفير السلام الدولي، وعضو هيئة كبار العلماء ببوركينا فاسو، وزعيم الزاوية الكبرى، للفيضة التجانية له.وفوض الدكتور علاء الدين أبوالعزائم، رئيس الإتحاد العالمي للصوفية «كبوري» ليكون نائبًا عن الاتحاد العالمي للطرق الصوفية بدولة بوركينا فاسو، ويقوم بتدشين مكاتب للاتحاد في جميع أنحاء بوركينا فاسو والتنسيق مع الزوايا والطرق الصوفية هناك.