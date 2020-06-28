أمير صلاح الدين: أتمنى مناقشة العنصرية فى مسلسل أحمد زكى

قال الفنان أمير صلاح الدين، إنه يتمنى أن يتم مناقشة عدة قضايا في مسلسل «الأمبراطور» الذي سيقدم حياة الفنان أحمد زكي من خلال مسلسل درامي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، ومن المفترض عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021، وذلك حسبما صرح «رمضان» مؤخرًا.وقال أمير صلاح الدين، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أكتر حاجة نفسي أشوفها تناول مسلسل أحمد زكي للعنصرية في الوسط الفني.. ورد فعله تجاهها.. والمنتجين والموزعين اللي رفضوه عشان لونه».وكان قد تم الإعلان مؤخرًا عن كتابة قصة حياة النجم الراحل أحمد زكي من خلال مسلسل تليفزيوني يقوم بكتابته المؤلف الكبير بشير الديك، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإشراف حسام شوقي.