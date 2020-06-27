عمرو أديب: ربط انخفاض إصابات كورونا اليوم بالفتح «مضحك»

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مع تطبيق الفتح اليوم، وتخفيف إجراءات الحظر، بعض المواطنين فضلوا أن يبقوا في بيوتهم، وألا يعودوا للشارع.وأضاف خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "النهاردة أول يوم في الفتح.. وفي ناس قررت تنزل وناس قالت لا هنستنى أسبوع ولا اتنين، لكن الرجل في الشارع تقلانة، وهناك تقديرات إنه هيتصاعد".وأردف أديب: "لقيت أغلب المواقع كاتبة في أول أيام الفتح انخفاض كبير في أعداد المصابين، وده يخليك تنقلب على قفاك ضحكا، لأن الفتح تبان نتيجته بعد 10 أيام، وإن شاء الله يبقى ربنا كريم ونتيجته لطيفة".