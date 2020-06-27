نشطاء يلقبون ايه حجازي بـ «الكاتعة».. ومطالبات بالكشف عن مصدر ثروتها

وصف عدد من رواد السوشيال ميديا آية حجازي بـ "الكاتعة" لاستغلالها الأطفال في أعمال ضد الإنسانية إلى جانب سماحها بالاعتداء الجنسي على الأطفال أصبحت مكشوفة.وتابع المهاجمون " فرحانة أوى أنك أديتى الأدوار اللى إنتى كنتى مكلفة بيها من شوية منظمات مشبوهة لا تريد الا تحقيق الفوضى بمصر، على فكرة فى ناس كتير مش هاتنسى جرايمك في مصر.. وعقابك هايكون دنيا وآخرة".واضافوا:" نفسنا نعرف إيه شغلة حضرتك بالظبط وبتصرفى على نفسك منين وحسابك فى البنوك كام ؟.. ما إحنا عارفين البير وغطاه وبالمرة قولى على مؤهلاتك الخرافية اللى إنتى شايفة إنها ممكن تغير سياسات العالم".