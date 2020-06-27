أحدث ظهور لـ محمد عز عبر إنستجرام

نشر الفنان محمد عز صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".ونشر محمد عز، صورة له من داخل البحر، ولاقت الصورة الكثير من التعليقات المرضية عن الإطلالة.يذكر أن آخر ظهور لمحمد عز كان في مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من الفنانين. وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبدالله، وكريم عبدالخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.