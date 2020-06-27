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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أحدث ظهور لـ محمد عز عبر إنستجرام

السبت 27/يونيو/2020 - 12:35 م
محمد عز
محمد عز
هدير شعراوي
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نشر الفنان محمد عز صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

ونشر محمد عز، صورة له من داخل البحر، ولاقت الصورة الكثير من التعليقات المرضية عن الإطلالة.

يذكر أن آخر ظهور لمحمد عز كان في مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من الفنانين. وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبدالله، وكريم عبدالخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.
أحدث ظهور لـ محمد عز عبر إنستجرام
أحدث ظهور لـ محمد عز عبر إنستجرام

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