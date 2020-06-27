تعافي أول حالة غسيل كلوي مصابة بكورونا بالنجيلة المركزي

أعلن الدكتور محمد طالب نائب مدير مستشفى النجيلة المركزي منطقة العزل الأولي في محافظة مطروح، سلبية تحاليل -pcr- لمريض غسيل كلوي وتعافيه من الكورونا، مرددا " دي كانت أول حالة غسيل كلوي تصاب بكورونا في مطروح، وأول حالة غسيل كلوي تجيلنا بمستشفى النجيلة".وأوضح نائب مدير عزل النجيلة أنه قام بتركيب "ماهوكر" لحالة فشل كلوي حاد تعاني من مضاعفات كورونا وتعتبر أول حالة AKI تقوم بالغسيل الكلوي في مستشفى النجيلة للعزل موضحا "الحالة كانت على فنت والحمد لله الجلسة الأولى عدت على خير.. وكنت سعيد وانا بركب قسطرة الغسيل الكلوي " ماهوكر " لأول حالة كورونا".وطالب نائب مدير النجيلة للعزل أن يتم دعم الأطباء الفترة القادمة "بيتم بذل جهد فوق المستطاع ومحدش بيقصر أبدا مع أي حالة" موجها رسالته للأطباء "أعمل اللي يمليه عليك ضميرك ومفيش حاجه بتضيع ثوابها عند ربنا أبدا.. وربنا يستعملنا ولا يستبدلنا لخدمة المرضى ويجعلنا سبب لشفاء المرضى".