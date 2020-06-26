«الإحصاء»: ارتفاع قيمة تحويلات المصريين بالخارج خلال 6 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت نموًا بنسبة 14% خلال عام، بعد أن ارتفعت قيمتها إلى حدود 13.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2019-2020، مقابل 12 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.7 مليار دولار خلال عام.ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت أكبر ارتفاع لها خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2019-2020 لتبلغ 7 مليارات دولار، مقابل 6.1 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام السابق، كما ارتفعت التحويلات خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 6.7 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام السابق عليه.وأوضح تقرير الإحصاء، أن التحويلات الخاصة تشكل الجزء الأكبر من تحويلات المصريين بالخارج بقيمة 13.5 مليار دولار، مقابل تحويلات رسمية قدرها 135.2 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2019-2020، مقابل 11.7 مليار دولار تحويلات خاصة و163.5 مليون دولار تحويلات رسمية للعاملين بالخارج خلال النصف الأول من العام السابق عليه.