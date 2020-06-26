كندا تسجل 129 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم الجمعة، تسجيل 129 حالة إصابة بفيروس كوفيد-19، بجانب 3 حالات وفاة فقط، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 102733 حالة، و8507 حالات وفاة.وجاءت معظم هذه الإصابات وحالات الوفاة في مقاطعة أونتاريو الرئيسية المزدحمة بالسكان التي أبلغت عن 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا صباح الجمعة، وهو أقل عدد من الحالات الجديدة المسجلة منذ 25 مارس، مما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في المقاطعة إلى 34316 حالة.كما تم الإبلاغ عن ثلاث وفيات أخرى في أونتاريو خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في المقاطعة إلى 2644 حالة.