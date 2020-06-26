«القومي لتنظيم الاتصالات» يشارك في منتدى السياسات «آيكان 68»

شارك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في منتدى السياسات "آيكان 68 (ICANN68)" الافتراضي الذي عُقد في الفترة من 22 إلى 25 يونيو ونظمته هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة "الآيكان".وذكر بيان اليوم الجمعة أن هذه المرة الثانية التي تعقد فيها الهيئة الاجتماع العام عن طريق المشاركة عن بعد فقط نظرًا لتفشي فيروس (كوفيد-19) المستجد وما تلاه من إجراءات لاحقة وتدابير صحية مقيدة في جميع أنحاء العالم.كان من المقرر عقد هذا الاجتماع في كوالالمبور بماليزيا لذا قرر القائمون على الاجتماع عقد كافة الجلسات عبر الإنترنت وفقًا للتوقيت المحلي لمدينة كوالالمبور.وخلال المنتدى اجتمعت اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) التابعة لهيئة الايكان برئاسة المهندسة منال إسماعيل، أحد كبار خبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لسياسات الإنترنت التي تترأس اللجنة منذ عام 2017 حيث تم انتخابها لهذا المنصب.جاءت مشاركة الجهاز في فعاليات منتدى السياسات آيكان 68 بحضور اجتماعات لجانه ودوائره التالية: "اجتماعات اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) عبر التمثيل الرسمي للحكومة المصرية في اللجنة، واجتماعات اللجنة الاستشارية للمستخدمين (ALAC)التي تمثل المجتمع العالمي لمستخدمي الإنترنت الفرديين المشاركين في تطوير سياسات الهيئة عبر مركز ريادة الأعمال DNS الخاص بها، واجتماعات الفريق التوجيهي للقبول العالمي (UASG) واجتماعات اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار (SSAC) عبر سجل (مصر)".وتمت مناقشة العديد من الموضوعات الهامة في هذا الحدث الهام منها إساءة استخدام نظام اسم النطاق (DNS) والتسجيل الضار خلال تفشي فيروس كوفيد-19، والتخفيف من حدة إساءة استخدام نظام اسم النطاق؛ والإجراءات الخاصة بالنطاقات العلوية الخاصة بالدول (ccTLDs) والنطاقات العلوية العامة الجديدة (gTLDs الجديدة).